На двух региональных трассах Прикамья строят дополнительные полосы движения

В Горнозаводском округе дополнительные полосы появились на двух участках трассы "Горнозаводск — граница Свердловской области. На участке между 3−4 км строительство уже завершено, продолжается установка знаков и нанесение разметки. На участке с 6 по 7 км дорожные строители расчистили полосу отвода дороги, ведут устройство насыпи для обустройства временного проезда и земляного полотна.