Таможня опровергла слухи о пробках на границе в Приморье

На самом пункте и прилегающих территориях нет массового скопления транспорта или людей. Все службы работают в обычном режиме, документы оформляются без задержек. Цифры это подтверждают: 23 июня через «Пограничный» прошли 62 пассажирских автобуса и 1483 туриста. Для сравнения, в пиковый день 21 июля показатели были почти такими же — 67 автобусов и 1832 туриста.