Таможня опровергла слухи о пробках на границе в Приморье

Уссурийская таможня официально опровергла информацию о скоплении автобусов перед пунктом пропуска МАПП «Пограничный». Ведомство назвало сообщения некоторых СМИ о длительном оформлении и очередях не соответствующими действительности.
На самом пункте и прилегающих территориях нет массового скопления транспорта или людей. Все службы работают в обычном режиме, документы оформляются без задержек. Цифры это подтверждают: 23 июня через «Пограничный» прошли 62 пассажирских автобуса и 1483 туриста. Для сравнения, в пиковый день 21 июля показатели были почти такими же — 67 автобусов и 1832 туриста.
Небольшое утреннее скопление автобусов бывает перед МАПП «Краскино», но оно связано исключительно с прибытием транспорта до открытия пункта. Как только начинается работа, оформление идёт оперативно. Статистика: 23 июня — 99 автобусов и 3143 туриста, 14 июня — 121 автобус и 4342 туриста. Никаких пробок нет.
В связи с открытием обновлённого пункта пропуска «Пограничный» с 27 по 29 июня пассажирское направление временно приостановят. Грузовое направление будет работать так: 27 июня в штатном режиме, 28 июня до 14:00 на выезд в Китай, 29 июня с 17:00 по местному времени.
Таким образом, паники на границе нет, а информация об очередях не подтверждается. Туристам и водителям рекомендуют следить за графиком работы пунктов пропуска в ближайшие дни, чтобы корректировать маршруты. В таможне подчеркнули: все изменения заранее доводятся до перевозчиков, а контрольные службы работают в усиленном режиме.