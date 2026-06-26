В посольстве прокомментировали задержание в аэропорту Кишинева сотрудников МИД РФ

На днях парламент Румынии одобрил законопроект об объединении с Молдавией. Это решение было принято нижней палатой, несмотря на отрицательные отзывы правительства и профильных комиссий. Документ был внесен еще в феврале, но прошел через механизм «молчаливого принятия». По регламенту, не рассмотренные за 45 дней проекты считаются одобренными автоматически.