Договор сотрудничества Минприроды Донбасса

Соглашение позволит наладить развитие эффективного сотрудничества для реализации на территории ДНР единой государственной политики в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. Стороны будут вместе разрабатывать программы и проекты, вести научные исследования, готовить методические материалы, а также сотрудничать в смежных направлениях в части экологической составляющей. Подписанный документ закрепляет взаимный интерес сторон к совместной работе, фиксирует договоренности и обозначает основные направления сотрудничества.