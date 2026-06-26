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Договор сотрудничества Минприроды Донбасса

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Минприроды ДНР и ФГБУ «ВНИИ Экология» будут развивать совместное сотрудничество в сфере экополитики.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Минприроды ДНР и ФГБУ «ВНИИ Экология» будут развивать совместное сотрудничество в сфере экополитики.

Министр природных ресурсов и экологии Донецкой Народной Республики Алексей Шебалков подписал Соглашение о сотрудничестве в сфере окружающей среды с Федеральным государственными бюджетными учреждением «Всероссийский научно-исследовательский институт охраны окружающей среды» в лице директора филиала «Южный» Романа Кишканя.

Соглашение позволит наладить развитие эффективного сотрудничества для реализации на территории ДНР единой государственной политики в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. Стороны будут вместе разрабатывать программы и проекты, вести научные исследования, готовить методические материалы, а также сотрудничать в смежных направлениях в части экологической составляющей. Подписанный документ закрепляет взаимный интерес сторон к совместной работе, фиксирует договоренности и обозначает основные направления сотрудничества.

Об этом сообщил ТГ-канал Минприроды ДНР.

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