В Красноярске осужденный задумал дать взятку начальнику отряда и получил новый срок

Ленинский районный суд Красноярска вынес приговор в отношении мужчины, который уже отбывает наказание в колонии строгого режима № 6. Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Красноярскому краю, осужденного признали виновным в попытке дачи взятки начальнику отряда. Таким образом мужчина намеревался купить себе положительную характеристику для перевода на облегченные условия отбывания наказания. За подготовку недостоверных материалов осужденный предложил начальнику отряда 150 тысяч рублей. Однако сотрудник пенитенциарного учреждения отказался от денег и сообщил о коррупционном преступлении руководству ГУФСИН. В результате оперативно-розыскных мероприятий факт передачи взятки был предотвращен. Путем частичного присоединения неотбытой части основного наказания и полного присоединения дополнительного осужденному назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет в исправительной колонии строгого режима. Сотрудник ИК-6, предотвративший совершение преступления коррупционной направленности, премирован руководством ГУФСИН.