Донские власти ищут деньги на строительство Темерницкого диаметра

Напомним, соглашение о сотрудничестве в дорожной сфере, в том числе по строительству диаметра, было подписано в июне на ПМЭФ. Сейчас документ носит характер соглашения о намерениях. Для оценки финансовой модели проекта привлечена госкомпания «Автодор»: власти стремятся заранее просчитать стоимость работ и исключить риск превышения бюджета.