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Донские власти ищут деньги на строительство Темерницкого диаметра

Об этом сообщила заместитель губернатора — министр транспорта региона Алена Беликова на пресс-конференции.

Строительство Темерницкого скоростного диаметра в Ростове‑на‑Дону остаётся на стадии проработки: источники финансирования пока не определены. Об этом на пресс‑конференции рассказала заместитель губернатора — министр транспорта Ростовской области Алёна Беликова.

Напомним, соглашение о сотрудничестве в дорожной сфере, в том числе по строительству диаметра, было подписано в июне на ПМЭФ. Сейчас документ носит характер соглашения о намерениях. Для оценки финансовой модели проекта привлечена госкомпания «Автодор»: власти стремятся заранее просчитать стоимость работ и исключить риск превышения бюджета.

Реализовать проект планируют в формате концессии, однако кандидатура концессионера пока обсуждается.