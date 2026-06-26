В Красноярске завершается модернизация здания «Медиа-Мастерской» на Вавилова

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В мэрии рассказали о ходе капремонта здания «Медиа-Мастерской» на улице Академика Вавилова, 21. Это двухэтажное кирпичное здание было построено в 1936 году.
За время ремонта здесь уже выполнили демонтаж старых конструкций, возвели новые перегородки, полностью заменили кровлю, окна и напольные покрытия. Также специалисты усилили фундамент, цоколь и отмостку.
Сейчас строители утепляют и окрашивают фасад, завершают монтаж систем отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации и электроснабжения. Параллельно продолжается ремонт складских помещений.
Во время работ специалисты выявили скрытые дефекты, которые могли повлиять на надежность эксплуатации здания. Для их устранения были разработаны дополнительные технические решения.
Контроль качества и сроков ремонта ведется в еженедельном режиме. На объекте проходят рабочие штабы с участием представителей управления образования, ресурсно-технического центра, подрядной и проектной организаций.
После завершения модернизации «Медиа-Мастерскую» оснастят современным интерактивным оборудованием, а территорию благоустроят.
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