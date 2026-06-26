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В Иркутской области суд взыскал 40 тыс с администрации за укус ребёнка собакой

На мальчика в Усольском районе напало животное, прокуратура добилась компенсации морального вреда.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Инцидент произошёл в селе Мальта Усольского района — животное напало на мальчика 2010 года рождения прямо возле его дома, ребёнок получил травму голени.

Как сообщает Байкал24, Ангарская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по заявлению граждан и подтвердила факт нападения безнадзорного животного на несовершеннолетнего.

Прокурор обратился в суд в интересах пострадавшего, и суд удовлетворил требования, взыскав с администрации Усольского муниципального района компенсацию морального вреда в размере 40 тысяч рублей.

Безнадзорное животное уже отловлено и направлено в специализированное учреждение на передержку. Исполнение судебного решения остаётся на контроле прокуратуры.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что в Бурятии зарегистрирован первый в этом сезоне лабораторно подтверждённый случай клещевого энцефалита у непривитого ребёнка, который прибыл из другого региона. Родители заметили клеща, но обратились к врачам только через 10 дней, когда у мальчика уже начались головные боли, лихорадка и неврологические нарушения — он стал ходить на цыпочках.