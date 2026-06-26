В Иркутской области суд взыскал 40 тыс с администрации за укус ребёнка собакой

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что в Бурятии зарегистрирован первый в этом сезоне лабораторно подтверждённый случай клещевого энцефалита у непривитого ребёнка, который прибыл из другого региона. Родители заметили клеща, но обратились к врачам только через 10 дней, когда у мальчика уже начались головные боли, лихорадка и неврологические нарушения — он стал ходить на цыпочках.