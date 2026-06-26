Reuters: США планируют поставить Турции двигатели для истребителей

Сейчас сделка направлена на рассмотрение Конгресса США, который в течение 15 дней может заблокировать ее в случае возражений. Как отмечают источники, инициатива рассматривается не только как оборонный контракт, но и как важный политический сигнал в адрес Анкары перед предстоящим саммитом НАТО.