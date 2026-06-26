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Reuters: США планируют поставить Турции двигатели для истребителей

Американская администрация планирует инициировать сделку о поставке Турции двигателей для истребителей на сумму $700 млн.

Администрация США намерена продвинуть соглашение о поставке Турции авиационных двигателей общей стоимостью около 700 миллионов долларов. По данным Reuters, речь идет о поставке нескольких десятков силовых установок для перспективных турецких истребителей.

Сейчас сделка направлена на рассмотрение Конгресса США, который в течение 15 дней может заблокировать ее в случае возражений. Как отмечают источники, инициатива рассматривается не только как оборонный контракт, но и как важный политический сигнал в адрес Анкары перед предстоящим саммитом НАТО.

Предполагается, что Турция получит двигатели General Electric для истребителей пятого поколения Kaan, разработка которых ведется с 2017 года. Этот проект стал альтернативой американской программе F-35 после исключения Турции из числа ее участников. В Анкаре рассчитывают, что новый самолет со временем заменит стоящие на вооружении F-16 и станет одним из ключевых элементов национальной авиации.

Ранее сообщалось, что США переносят сроки поставок крылатых ракет «Томагавк» в Японию.

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