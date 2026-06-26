Мошенники стали заманивать россиян «колесом фортуны» и красть данные карт

Мошенники в мессенджерах и соцсетях предлагают пользователям покрутить «колесо фортуны» с гарантированным призом, чтобы выманить персональные и платежные данные. Об этом рассказали в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.
Аферисты распространяют ссылки на поддельные сайты якобы от лица государства или крупных банков. Каждому участнику обещают выплату от 12 до 25 тысяч рублей, но для получения выигрыша просят ввести данные карты.
— Государственные органы и крупные коммерческие банки не устраивают лотереи и розыгрыши с гарантированными выплатами за прохождение тестов. Обещание легких денег за клики и участие — признак мошенничества, — предупредили в «Мошеловке».
Эксперты советуют никогда не вводить данные карты, особенно CVC-код, на сайтах, обещающих выигрыши, передает РИА Новости.
Еще одна мошенническая схема — перевод на карты. Аферисты отправляют россиянам деньги, а затем обращаются к ним в мессенджерах с просьбой вернуть эту сумму. «Вечерняя Москва» поговорила с юристом Дмитрием Квашой и выяснила, что делать, если человек получил денежный перевод от незнакомца.