Франция не уведомила РФ о задержании танкера Deliver: главное о новом акте пиратства в открытом море

Подобные инциденты, к сожалению, в последнее время случаются нередко. Проблемы возникают, в основном, с французскими и британскими властями. По версии президента Франции Эммануэля Макрона, танкер Deliver якобы следовал с нарушением морского права. Судно, по его словам, направлялось из российского порта Приморск. Эммануэль Макрон считает, что РФ якобы использовала танкер с флагом Камеруна. Именно вопросы к национальной принадлежности стали поводом для захвата.