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В Челябинскую область вернулись 77 тысяч человек

Это произошло за 20 лет.

В этом году исполняется 20 лет государственной программе по переселению соотечественников, и Челябинская область стала одним из самых популярных направлений. За это время сюда вернулись более 77 тысяч человек, в основном из Казахстана, сообщает 1obl.ru.

Власти региона оказывают им всестороннюю поддержку: компенсируют расходы на переезд и оформление документов, помогают с поиском работы и признанием квалификации. Для участия в программе необходимо подтвердить знание русского языка, быть трудоспособным и иметь высшее образование.