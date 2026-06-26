В Челябинскую область вернулись 77 тысяч человек

В этом году исполняется 20 лет государственной программе по переселению соотечественников, и Челябинская область стала одним из самых популярных направлений. За это время сюда вернулись более 77 тысяч человек, в основном из Казахстана, сообщает 1obl.ru.
Власти региона оказывают им всестороннюю поддержку: компенсируют расходы на переезд и оформление документов, помогают с поиском работы и признанием квалификации. Для участия в программе необходимо подтвердить знание русского языка, быть трудоспособным и иметь высшее образование.