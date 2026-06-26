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В Приморье приставы взыскали 800 тысяч рублей за разбитый в ДТП автомобиль

Должник выплачивать деньги не спешил.

Источник: Комсомольская правда

В Арсеньеве Приморского края судебные приставы помогли взыскателю получить компенсацию за автомобиль, поврежденный в дорожно-транспортном происшествии. Виновник аварии, не имея полиса ОСАГО, не торопился выплачивать ущерб, несмотря на решение суда. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.

Житель Арсеньева сел за руль без обязательной страховки автогражданской ответственности и допустил столкновение с другим автомобилем. Экспертиза оценила стоимость восстановительного ремонта в 769,5 тысячи рублей. Суд также взыскал с нарушителя судебные расходы, услуги представителя и госпошлину, общая сумма превысила 800 тысяч рублей. Однако должник выплачивать деньги не спешил.

Пристав начал исполнительное производство и применил комплекс мер: обратил взыскание на деньги на банковских счетах и зарплату, а также ограничил мужчину в праве выезда за границу. Благодаря принятым мерам компенсация за разбитую в ДТП машину была перечислена взыскателю.