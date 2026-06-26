В Приморье приставы взыскали 800 тысяч рублей за разбитый в ДТП автомобиль

Житель Арсеньева сел за руль без обязательной страховки автогражданской ответственности и допустил столкновение с другим автомобилем. Экспертиза оценила стоимость восстановительного ремонта в 769,5 тысячи рублей. Суд также взыскал с нарушителя судебные расходы, услуги представителя и госпошлину, общая сумма превысила 800 тысяч рублей. Однако должник выплачивать деньги не спешил.