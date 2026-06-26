Хабаровские скорые получили ЭКГ с прямой связью с кардиологом

Новые аппараты уже распределили по двум подстанциям, где ежедневно работают семь-восемь бригад. Потребность в такой технике высокая: вызовы с подозрением на сердечно-сосудистые заболевания составляют 15−20% от общего числа обращений, и речь идёт не только об инфарктах, но и об инсультах, гипертонических кризах и других опасных состояниях.