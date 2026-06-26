Хабаровские скорые получили ЭКГ с прямой связью с кардиологом

В Хабаровске бригады скорой помощи получили 20 портативных ЭКГ-комплексов, которые могут сразу передавать данные врачам-кардиологам. Оборудование передала краевая клиническая больница имени С. И. Сергеева при поддержке «Сбера», сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Хабаровского края.
Для пациента это значит, что сердце можно проверить прямо на вызове, а результат уйдёт в стационар без лишней задержки. Кардиолог видит кардиограмму онлайн, помогает подтвердить или исключить признаки инфаркта, а бригада быстрее решает, оставлять человека дома или срочно везти в больницу.
В комплексы встроен сервис на основе искусственного интеллекта. Он помогает находить сердечно-сосудистые патологии с точностью до 90% и примерно на 20% сокращает время обработки ЭКГ, но окончательное решение всё равно остаётся за врачом.
«Самое главное — появляется второе мнение. Кардиолог сразу даёт обратную связь на рабочий планшет», — пояснил главный врач станции скорой помощи Анатолий Шеленок.
Новые аппараты уже распределили по двум подстанциям, где ежедневно работают семь-восемь бригад. Потребность в такой технике высокая: вызовы с подозрением на сердечно-сосудистые заболевания составляют 15−20% от общего числа обращений, и речь идёт не только об инфарктах, но и об инсультах, гипертонических кризах и других опасных состояниях.
В отличие от обычных кардиографов, эти комплексы не просто записывают плёнку. У них есть модуль связи, а если устойчивого интернета на месте вызова нет, данные сохраняются и автоматически уходят специалисту, когда связь появляется.
Перед запуском проекта персонал прошёл обучение, а передачу и расшифровку ЭКГ сначала отработали в отделениях больницы. В дальнейшем такие комплексы планируют использовать не только в городских бригадах, но и в районах — в ФАПах и участковых больницах, где консультация профильного врача особенно важна.