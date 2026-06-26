Роскачество рассказало, какие абрикосы опасны для употребления

«Не следует брать абрикосы с помятыми боками, темными или зелеными пятнами на поверхности. Потемнение кожицы и мякоти может сигнализировать, что плод начал портиться, а зеленоватые вкрапления могут говорить о том, что фрукт сорван слишком рано, и он уже не дозреет», — добавили эксперты организации.