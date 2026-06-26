Замглавы музея Гродекова в Хабаровске стала заслуженным работником культуры РФ

Нина Маркова на протяжении многих лет работает в Гродековском музее, также она является кандидатом исторических наук, президентом Ассоциации музеев Хабаровского края и одним из главных спикеров учреждения культуры. В ее ведении находится развитие культурно-образовательной деятельности региона.