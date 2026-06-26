Замглавы музея Гродекова в Хабаровске стала заслуженным работником культуры РФ

Заместитель генерального директора Гродековского музея Нина Маркова отмечена наградой и званием «Заслуженный работник культуры РФ». Торжественная церемония состоялась в стенах здания правительства края, почетные знаки работникам культуры, педагогам, железнодорожникам, военнослужащим и другим специалистам вручил губернатор Дмитрий Демешин, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Нина Маркова на протяжении многих лет работает в Гродековском музее, также она является кандидатом исторических наук, президентом Ассоциации музеев Хабаровского края и одним из главных спикеров учреждения культуры. В ее ведении находится развитие культурно-образовательной деятельности региона.
— Поздравляем Нину Анатольевну с заслуженной наградой. Желаем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, новых творческих и научных проектов, а также дальнейших успехов в деле сохранения культурного наследия нашего региона, — отметили в министерстве культуры Хабаровского края.
Напомним, что в Хабаровском крае выбрали победителей конкурса на присуждение президентской премии. Награды за блестящую работу и любовь к выбранной профессии получат три педагога краевой столицы: учителя начальных классов кадетской школы № 1 им. Ф. Ф. Ушакова Юлия Борец и Виктория Галицкая, преподаватель обществознания гимназии № 6 Екатерина Рязанова.