В ночь на 26 июня беспилотники ВСУ атаковали семь районов Ростовской области

В ночь на 26 июня Ростовская область подверглась воздушной атаке. Об этом сообщил в канале МАХ донской губернатор Юрий Слюсарь.
Силы ПВО сбили полтора десятка вражеских беспилотников в семи районах области: Миллеровском, Чертковском, Неклиновском, Шолоховском, Боковском, Тарасовском, Усть-Донецком. Сведения о пострадавших и разрушениях на земле пока не поступали, будут уточняться.
Напомним, что ранее, в ночь на 25 июня донской регион атаковали более десяти дронов. БПЛА были уничтожены в городе Каменске-Шахтинском, а также в Тарасовском, Миллеровском, Чертковском, Кашарском, Белокалитвинском и Шолоховском районах.
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