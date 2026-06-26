В ночь на 26 июня беспилотники ВСУ атаковали семь районов Ростовской области

Напомним, что ранее, в ночь на 25 июня донской регион атаковали более десяти дронов. БПЛА были уничтожены в городе Каменске-Шахтинском, а также в Тарасовском, Миллеровском, Чертковском, Кашарском, Белокалитвинском и Шолоховском районах.