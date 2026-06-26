Волгоградская «Ярмарка на 7 Ветрах» признана одной из лучших в России

Жюри конкурса «Торговля России», который организован Минпромторгом страны«признало победителем состязания волгоградскую “Ярмарку на 7 Ветрах”, сообщает администрация региона.
На конкурс в текущем году поступило больше тысячи заявок от торговых предприятий из различных уголков страны. В первую очередь жюри оценивали специализацию предприятий, внешний вид и ассортимент, работу с поставщиками и долю товаров местных производителей. По всем этим критериям волгоградская ярмарка оказалась одной из самых лучших.
Награду представителям торговой точки вручили в столице во время форума «Неделя Российского ритейла».
А уже 26 июня для волгоградцев откроется еще одна из крупнейших ярмарок — для работодателей и соискателей новых вакансий.