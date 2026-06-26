Челябинцам рассказали о правилах приёма в 10 класс

В Челябинской области приём в десятые классы осуществляется на основании аттестата об окончании девяти классов и результатов ОГЭ. Все 10-е и 11-е классы в регионе являются профильными, и школы могут устанавливать свои испытания для поступления. Для участия в индивидуальном отборе необходимо подать заявление и предоставить документы, включая аттестат и портфолио с дипломами и грамотами. Школы учитывают оценки по профильным предметам и участие в олимпиадах, а наличие братьев и сестер в той же школе может стать преимуществом, но не гарантирует зачисление. До 1 февраля школы обязаны опубликовать правила отбора, и важно следить за обновлениями на официальных сайтах образовательных учреждений.