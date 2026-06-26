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В День молодежи на Татышев запустят бесплатные автобусы

На празднование Дня молодежи на острове Татышев красноярцы смогут доехать на шаттлах, сообщили в администрации.

На празднование Дня молодежи на острове Татышев красноярцы смогут доехать на шаттлах, сообщили в администрации.

5 больших автобусов будут ходить от левобережного ТЦ «Авиатор» до правобережного магазина «Лента» у съезда с Октябрьского моста и обратно. Проезд: бесплатный.

«Шаттлы начнут курсировать в 18:00, интервал движения составит около 6 минут. Рекомендуем приезжать на праздник на общественном транспорте. Последний автобус через остров Татышев пройдет в 23:30», — рассказали в мэрии.

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