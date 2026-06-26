Омская ТЭЦ-5 дает черный дым несколько дней подряд: в чем дело

Официально такое явление объясняют технологическим процессом. При смене котел разжигают мазутом, что и дает такой эффект. Что примечательно, явление наблюдается уже несколько дней подряд.
По информации «СуперОмска», в скором времени АО «ТГК-11» может заявить о вводе датчиков автоматического контроля выбросов (САКВ). В этом контексте такая картина часто вполне может походить на процесс тестирования оборудования и замеров выбросов.
Отметим, ранее такая модернизация прошла на омской ТЭЦ-3: система автоматического контроля выбросов была введена в эксплуатацию после того, как прошла приемку инспекторами Росприроднадзора. Как заявляли в ТГК-11, датчики установлены на дымовых трубах, а экологические параметры работы станции напрямую передаются в надзорные органы.