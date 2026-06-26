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Омская ТЭЦ-5 дает черный дым несколько дней подряд: в чем дело

В четверг, 25 июня 2026 года, омичи вновь могли наблюдать черный дым из трубы ТЭЦ-5, что в Центральном административно округе города.

Источник: SuperOmsk.ru

Официально такое явление объясняют технологическим процессом. При смене котел разжигают мазутом, что и дает такой эффект. Что примечательно, явление наблюдается уже несколько дней подряд.

По информации «СуперОмска», в скором времени АО «ТГК-11» может заявить о вводе датчиков автоматического контроля выбросов (САКВ). В этом контексте такая картина часто вполне может походить на процесс тестирования оборудования и замеров выбросов.

Отметим, ранее такая модернизация прошла на омской ТЭЦ-3: система автоматического контроля выбросов была введена в эксплуатацию после того, как прошла приемку инспекторами Росприроднадзора. Как заявляли в ТГК-11, датчики установлены на дымовых трубах, а экологические параметры работы станции напрямую передаются в надзорные органы.