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В РФС подтвердили переговоры о матче между сборными России и США

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов подтвердил факт переговоров о товарищеском матче между сборными России и США. Об этом он рассказал в интервью «РБК Спорт».

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов подтвердил факт переговоров о товарищеском матче между сборными России и США. Об этом он рассказал в интервью «РБК Спорт».

«Мы находимся в контакте с представителями сборной США и понимаем ограничения, которые существуют с их стороны. Они прорабатывают свои возможности, мы — свои. Поэтому эта идея не убрана в дальний ящик», — сказал господин Митрофанов.

Он также напомнил, что в обсуждении проведения игры на определенном этапе принимал участие министр иностранных дел России Сергей Лавров, который впервые публично сообщил о переговорах в сентябре прошлого года.

В последний раз футбольные сборные России и США встречались на поле в ноябре 2012 года в рамках товарищеского матча в Краснодаре. Игра завершилась ничьей со счетом 2:2.

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