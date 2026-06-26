В РФС подтвердили переговоры о матче между сборными России и США

«Мы находимся в контакте с представителями сборной США и понимаем ограничения, которые существуют с их стороны. Они прорабатывают свои возможности, мы — свои. Поэтому эта идея не убрана в дальний ящик», — сказал господин Митрофанов.
Он также напомнил, что в обсуждении проведения игры на определенном этапе принимал участие министр иностранных дел России Сергей Лавров, который впервые публично сообщил о переговорах в сентябре прошлого года.
В последний раз футбольные сборные России и США встречались на поле в ноябре 2012 года в рамках товарищеского матча в Краснодаре. Игра завершилась ничьей со счетом 2:2.