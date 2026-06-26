Депутаты Закдумы предложили властям выкупить хабаровскую «Заимку»

«Мы держим в фокусе данный вопрос. К сожалению, до того момента, пока суд не поставит точку в споре наследников, никаким образом включиться мы туда не сможем. В частности, например, представление для потенциальных инвесторов. Мы находимся на связи в том числе и с конкурсным управляющим, который сейчас находится на объекте. Торги должны закончиться буквально на днях. Мы держим на контроле, чтобы посмотреть, были ли какие-то заявители. Но пока это тот вопрос, который не имеет быстрого решения», — сообщила министр туризма Хабаровского края Марина Ярцева.