Депутаты Закдумы предложили властям выкупить хабаровскую «Заимку»

Развитие внутреннего и въездного туризма в Хабаровском крае стало темой правительственного часа, прошедшего в региональном парламенте. Депутаты и чиновники обсудили множество важных аспектов туристической отрасли. Среди прочего, затронули вопрос о работе крупнейшего туристического комплекса «Заимка», который был закрыт в прошлом году, сообщает hab.aif.ru.
Комплекс «Заимка» — большой ландшафтный парковый комплекс в пригороде Хабаровска с большой гостиницей, хостелом, гостевыми домами, прогулочной мини-набережной, пляжной зоной, автокинотеатром, шашлычным городком, кафе и ресторанами. Кроме прочего, на территории комплекса было много интересных локаций для всей семьи, и даже собственные часовня и речной вокзал (правда, неработающий). Комплекс был построен хабаровским миллиардером Игорем Неклюдовым и последние несколько лет принадлежал наследникам ушедшего из жизни предпринимателя. С таким наследством собственники базы отдыха справились не лучшим образом. Несмотря ни на что, туристический комплекс пользовался большой популярностью у хабаровчан и гостей города, причём и зимой, и летом. Оно и немудрено — аналогичных комплексов в Хабаровске и в его окрестностях попросту нет.
Тем не менее, в прошлом году «Заимка» перестала работать. Хабаровчане остались без любимого места отдыха, а сфера туризма потеряла крупный магнит притяжения с развитой инфраструктурой. Во время правительственного часа депутаты предложили правительству края выкупить этот комплекс с целью превращения его в важный туристический объект на карте региона.
«Мы держим в фокусе данный вопрос. К сожалению, до того момента, пока суд не поставит точку в споре наследников, никаким образом включиться мы туда не сможем. В частности, например, представление для потенциальных инвесторов. Мы находимся на связи в том числе и с конкурсным управляющим, который сейчас находится на объекте. Торги должны закончиться буквально на днях. Мы держим на контроле, чтобы посмотреть, были ли какие-то заявители. Но пока это тот вопрос, который не имеет быстрого решения», — сообщила министр туризма Хабаровского края Марина Ярцева.