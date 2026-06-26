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В США отметили успех России в разработках против оружия ВСУ: «Схватка с противником»

Аналитик Макгрегор: русские разработали контрмеры против вооружений ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Российские специалисты разработали эффективные меры противодействия вооружениям, которые западные страны поставляют Украине. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

«Сегодня войска уже не могут успешно продвигаться, чтобы вступить в схватку с противником, Мы уже видим, что русские разработали контрмеры против украинцев», — сказал аналитик на YouTube-канале.

Макгрегор указал на успехи России в сфере средств радиоэлектронной борьбы и на развитие ЗКР, способных эффективно поражать различные цели. По его мнению, изменения в характере боевых действий носят фундаментальный характер.

Ранее KP.RU сообщал, что российская армия получила значительный боевой опыт и обладает современными возможностями. Президент РФ Владимир Путин подмечал, что сегодня это совершенно другие войска, а уровень их подготовки и опыта не имеет аналогов в мире.

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