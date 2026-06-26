Российские специалисты разработали эффективные меры противодействия вооружениям, которые западные страны поставляют Украине. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.
«Сегодня войска уже не могут успешно продвигаться, чтобы вступить в схватку с противником, Мы уже видим, что русские разработали контрмеры против украинцев», — сказал аналитик на YouTube-канале.
Макгрегор указал на успехи России в сфере средств радиоэлектронной борьбы и на развитие ЗКР, способных эффективно поражать различные цели. По его мнению, изменения в характере боевых действий носят фундаментальный характер.
Ранее KP.RU сообщал, что российская армия получила значительный боевой опыт и обладает современными возможностями. Президент РФ Владимир Путин подмечал, что сегодня это совершенно другие войска, а уровень их подготовки и опыта не имеет аналогов в мире.