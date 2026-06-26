Росстат зафиксировал рост цен на бензин на Дону

Стоимость топлива также существенно различается в зависимости от сети заправок. Так, на ряде крупных АЗС Ростова литр АИ-92 продается примерно за 65 рублей, тогда как на других заправках его цена достигает 69 рублей. Аналогичная ситуация наблюдается и с другими марками бензина, а стоимость АИ-98 на отдельных АЗС уже превышает 100 рублей за литр.