Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе 27 июня пройдут «Рок в защиту животных» и акция «Ищу человека»

Вход свободный.

Источник: Администрация городского округа город Уфа

В субботу, 27 июня, на площади лайфстайл-центра «Башкирия» в Уфе пройдут сразу два мероприятия: всероссийский фестиваль «Рок в защиту животных» и благотворительная акция «Ищу человека».

Как сообщили в Горсовете города, для гостей подготовили обширную программу: живой концерт рок-исполнителей, показательные выступления дрессированных собак, консультации ветеринаров. Также на месте можно будет бесплатно привить питомца от бешенства и по льготной цене провести чипирование.

Главная цель акции — помочь бездомным животным найти хозяев. Все желающие смогут лично познакомиться с кошками и собаками из уфимских приютов, которые ждут своего человека.

В течение дня будет работать пункт сбора помощи: горожане могут принести корма, лекарства, лежанки, миски и другие необходимые вещи.

Мероприятие начнется в 15:00. Вход свободный.