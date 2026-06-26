В Уфе 27 июня пройдут «Рок в защиту животных» и акция «Ищу человека»

В субботу, 27 июня, на площади лайфстайл-центра «Башкирия» в Уфе пройдут сразу два мероприятия: всероссийский фестиваль «Рок в защиту животных» и благотворительная акция «Ищу человека».
Как сообщили в Горсовете города, для гостей подготовили обширную программу: живой концерт рок-исполнителей, показательные выступления дрессированных собак, консультации ветеринаров. Также на месте можно будет бесплатно привить питомца от бешенства и по льготной цене провести чипирование.
Главная цель акции — помочь бездомным животным найти хозяев. Все желающие смогут лично познакомиться с кошками и собаками из уфимских приютов, которые ждут своего человека.
В течение дня будет работать пункт сбора помощи: горожане могут принести корма, лекарства, лежанки, миски и другие необходимые вещи.
Мероприятие начнется в 15:00. Вход свободный.