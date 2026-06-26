В Уфе 27 июня пройдут «Рок в защиту животных» и акция «Ищу человека»

Как сообщили в Горсовете города, для гостей подготовили обширную программу: живой концерт рок-исполнителей, показательные выступления дрессированных собак, консультации ветеринаров. Также на месте можно будет бесплатно привить питомца от бешенства и по льготной цене провести чипирование.