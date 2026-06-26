Ремонт путепровода через федеральную трассу начат в Красноярском крае

В Боготольском округе начался ремонт путепровода на объездной дороге города, пересекающего федеральную трассу Р-255 «Сибирь». Об этом сообщили на сайте официального портала региона.
Работы, проводимые краевыми мостостроителями в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», включают замену и ремонт деформированных балок, установку новых опорных частей, восстановление опор и насыпей, а также обновление деформационных швов, гидроизоляции и дорожного покрытия.
В настоящее время ведется подготовка к бетонированию опор. Ожидается, что путепровод будет сдан в эксплуатацию в сентябре 2027 года.
Изначально ремонт планировался на прошлый год, но был отложен из-за повреждения несущих балок в результате ДТП в сентябре 2024 года, что привело к закрытию движения, пересмотру проекта и расторжению предыдущего контракта.
В текущем году в регионе по нацпроекту отремонтируют 59 объектов дорожной сети, восстановят 168 км дорог и введут в строй 10 мостов, на что выделено около 8,5 млрд рублей.