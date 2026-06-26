Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал Россию долгосрочной угрозой для альянса. Об этом он заявил в четверг, 25 июня, выступая в Атлантическом совете* в Вашингтоне.
— Россия остается нашей нынешней и долгосрочной угрозой. Она вкладывает 40 процентов своего бюджета в оборону. Круглосуточно производит военную технику, — сказал Рютте.
Генсек также утверждает, что Россия быстро извлекает уроки из боевых действий на Украине.
23 июня президент России Владимир Путин заявил, что страны Запада увеличивают военные расходы и все чаще заявляют о подготовке к возможному конфликту с Россией. Он отметил, что ранее страны НАТО ограничивались поддержкой Киева, однако сейчас их риторика изменилась.
Также Путин сообщил, что Россию не устраивают навязываемые Западом «правила», за которыми скрываются неоколониальные амбиции и неуважение чужого суверенитета.
15 июня командующий Военно-Воздушными силами Германии генерал-лейтенант Хольгер Нойманн заявил, что НАТО будет атаковать Калининград, Санкт-Петербург, Кольский полуостров и Черное море, если появится угроза со стороны России. Он отметил, что у альянса нет зон, которые обладают разным уровнем безопасности.
*Организация, признанная в России нежелательной.