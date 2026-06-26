Генсек НАТО заявил, что Россия остается долгосрочной угрозой для альянса

23 июня президент России Владимир Путин заявил, что страны Запада увеличивают военные расходы и все чаще заявляют о подготовке к возможному конфликту с Россией. Он отметил, что ранее страны НАТО ограничивались поддержкой Киева, однако сейчас их риторика изменилась.