Ректор СИБИТа поздравил выпускников Омска с окончанием школы

«Сегодня вы уже не просто выпускники — вы стали абитуриентами, перед которыми открыты все дороги. Перед вами стоит ответственная и в то же время увлекательная задача: выбрать профессию, которая станет вашим призванием, и вуз, который даст необходимые знания, навыки и поддержку для реализации самых смелых замыслов. Мы искренне верим в ваш потенциал и готовы помочь раскрыть его на полную в наших стенах», — заявил ректор.