Ректор СИБИТа поздравил выпускников Омска с окончанием школы

В преддверии школьных балов в Омске ректор Сибирского института бизнеса и информационных технологий (СИБИТ) Максим Родионов обратился к выпускникам с поздравительной речью. Торжественные мероприятия для одиннадцатиклассников пройдут 27 июня, а для девятиклассников — 30 июня.
В своем обращении Максим Родионов отметил, что окончание школы является одним из самых значимых этапов в жизни, символизирующим переход к новому уровню самостоятельности и готовности к вызовам будущего. Он подчеркнул, что за годы учебы школьники не только освоили обширные знания, но и развили навыки критического мышления, работы в команде и целеустремленность.
«Сегодня вы уже не просто выпускники — вы стали абитуриентами, перед которыми открыты все дороги. Перед вами стоит ответственная и в то же время увлекательная задача: выбрать профессию, которая станет вашим призванием, и вуз, который даст необходимые знания, навыки и поддержку для реализации самых смелых замыслов. Мы искренне верим в ваш потенциал и готовы помочь раскрыть его на полную в наших стенах», — заявил ректор.
СИБИТ является негосударственным вузом Омской области, который занимается подготовкой высококвалифицированных специалистов для экономики Омской области и России по востребованным направлениям. Абитуриентам предлагаются современные образовательные программы очного обучения в сфере IT, психологии и педагогики, а также широкий спектр специальностей на других формах обучения, включая экономику, менеджмент и юриспруденцию. Кроме того, получить профессию можно в Сибирской региональной школе бизнеса, реализующей программы среднего профессионального образования.