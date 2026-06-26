Два новых космических экспоната появились в Нижегородском планетарии

На площадке перед входом в здание гостей теперь встречает специальный стенд с цитатой и биографией покорителя космоса Георгия Гречко. В фойе учреждения запустили подвижную газетную ленту, которая представляет собой хронику орбитальных полетов космонавта, описанную языком печатных изданий того поколения.