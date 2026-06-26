Два новых космических экспоната появились в Нижегородском планетарии

Два новых экспоната, погружающих посетителей в эпоху великих космических свершений, появились в Нижегородском планетарии. Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своём MAX-канале.
На площадке перед входом в здание гостей теперь встречает специальный стенд с цитатой и биографией покорителя космоса Георгия Гречко. В фойе учреждения запустили подвижную газетную ленту, которая представляет собой хронику орбитальных полетов космонавта, описанную языком печатных изданий того поколения.
Глава города напомнил, что в обновленном планетарии работают четыре зала, включая Большой звёздный зал с 16-метровым цифровым куполом, залы «Астрономия» и «Космонавтика», а также новейшая обсерватория. Среди эксклюзивных экспонатов центра — полноразмерный макет капсулы корабля «Восток» Юрия Гагарина и коллекция настоящих метеоритов.
Ранее сообщалось, что свыше 30 точек книгообмена открыли в Нижнем Новгороде.