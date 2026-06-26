Главные новости к утру 26 июня

Тульская область подверглась массированной атаке БПЛА, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Одна женщина пострадала. В Новомосковске повреждено промышленное предприятие.
На подлете к Москве сбиты 45 беспилотников, сообщил мэр Сергей Собянин.
Генсек НАТО Марко Рютте заявил, что Россия — текущая и долгосрочная угроза для альянса. Сотрудничество Москвы с Пекином и Пхеньяном, по его словам, представляет еще большую опасность.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше