Житель Хабаровского края получил условный срок за кражу денег из дивана

Преступление было совершено тайно: фигурант убедился, что за ним никто не наблюдает, похитил деньги и скрылся, впоследствии распорядившись ими по собственному усмотрению. Суд учёл обстоятельства дела и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года в соответствии со ст. 73 УК РФ. Приговор вступил в законную силу.