Под Хабаровском женщина пырнула ножом сожителя-колясочника во время ссоры

В Хабаровском крае 56-летнюю жительницу села Чистополье осудили за удар ножом в грудь сожителю, который передвигался на инвалидной коляске. Женщина меняла версии произошедшего и настаивала на самообороне, сообщает hab.aif.ru.
Бытовой конфликт, едва не закончившийся трагедией, произошёл в декабре 2025 года в квартире на улице Центральной. По данным прокуратуры края, мужчина и женщина распивали спиртное, после чего между ними началась ссора. Точные причины конфликта участники уже не смогли восстановить.
В какой-то момент женщина взяла кухонный нож и ударила сожителя в грудь. Ранение оказалось тяжким и опасным для жизни. После случившегося она сама вызвала скорую помощь.
Вину подсудимая не признала. Сначала она утверждала, что сожитель набросился на неё с кулаками, а она лишь защищалась. Потом рассказывала, что резала продукты, забыла о ноже в руке и случайно попала мужчине в грудь, подняв руку вверх.
Позже версия снова изменилась: женщина говорила, что потерпевший её бил, поэтому она решила «проучить» его, а затем объясняла удар страхом за свою жизнь. Однако суд принял во внимание доказательства обвинения, в том числе результаты судебных экспертиз, и не согласился с доводами о самообороне.
Хабаровский районный суд признал местную жительницу виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, использованного как оружие. Дело расследовал Хабаровский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.
«Суд назначил виновной наказание в виде трёх лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщила hab.aif.ru и.о. старшего помощника прокурора края по взаимодействию со СМИ Ксения Бугакова.
Государственное обвинение поддерживала прокуратура Хабаровского района. Приговор пока не вступил в законную силу.