Под Хабаровском женщина пырнула ножом сожителя-колясочника во время ссоры

Позже версия снова изменилась: женщина говорила, что потерпевший её бил, поэтому она решила «проучить» его, а затем объясняла удар страхом за свою жизнь. Однако суд принял во внимание доказательства обвинения, в том числе результаты судебных экспертиз, и не согласился с доводами о самообороне.