Народные приметы на 27 июня: чего нельзя делать в день Елисея Гречкосея?

27 июня православные вспоминают ветхозаветного пророка Елисея, жившего в IX веке до нашей эры. По преданию, Елисей был сыном зажиточного земледельца и с юных лет трудился в поле. Однажды пророк Илия призвал его к служению, и Елисей без колебаний оставил дом и стал учеником великого пророка.
С именем Елисея связано множество чудес: говорили, что он очистил непригодную для питья воду в Иерихоне, воскресил умершего ребёнка, помог бедной вдове, у которой в кувшине бесконечно умножалась мука. Его почитают как покровителя земледельцев и защитника от болезней.
На Руси этот день именовали Гречкосеем, потому что к 27 июня крестьяне обычно приступали к севу поздних сортов гречихи. Считалось, что гречка — капризная культура, и для неё важны тепло и ясная погода.
Наши предки знали немало примет, связанных с этой датой. Вспомним о них и выясним, как провести 27 июня и избежать неприятностей.
Народные приметы на 27 июня: что нельзя делать.
На Елисея Гречкосея ни в коем случае не следует чревоугодничать. В старину мудрецы говорили, что из-за этого можно тяжко занедужить.
Нельзя пить спиртное. Под влиянием алкоголя можно совершить противоправный поступок и оказаться за решеткой.
Не следует сквернословить. Из-за этого нечисть пристанет, а отвадить ее от дома будет очень и очень непросто.
Не рекомендуется бездельничать и долго лежать в постели — обеднеешь. Нищета грозит и тому, кто вынесет из жилища в этот день муку или крупу. Если соседка попросит одолжить эти продукты, придется ей отказать.
Не стоит и стричь волосы — считается, что с локонами можно укоротить и свою жизнь. То же касается и ногтей.
Девушкам не разрешается надевать красную одежду: она может привести к беде. В таком наряде красавица рискует распугать всех кавалеров.
В давние времена бытовало мнение, что в день Елисея не следует начинать посев гречихи в дождливую погоду — верили, что она не взойдёт, а осенью урожая не будет. Лучше дождаться ясного и тёплого дня, а после посева специально «закликать» дождь.
Если верите в приметы, не прощайтесь ни с кем на пороге, а то больше никогда не увидитесь. Также 27 июня не принимайте ни от кого подарков, если не празднуете день рождения. На презенте может быть порча.
Наконец, на Елисея Гречкосея не рекомендуется срывать полевые цветы. Это может стать причиной болезни. Во всяком случае, так говорили на Руси.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы на 27 июня: что можно делать.
В день Елисея главным занятием был сев поздней гречихи, а после завершения работ — вызов дождя молитвами и обрядами. Такая традиция зародилась еще до Крещения Руси. В старину также был известен обычай «почитания земли». На рассвете женщины отправлялись в поле с пирогами и вышитыми полотенцами. Свои дары они оставляли в качестве благодарности силам природы, веря, что год выдастся хорошим и урожай не даст им голодать.
Дата подходит для любой работы, но и об отдыхе лучше не забывать. Наши пращуры восстанавливали силы в бане. В парную они непременно брали с собой веники и отравы лекарственных трав.
27 июня можно помириться со старым другом. Он будет рад возобновить общение. Все противоречия и обиды будут забыты.
Сны в ночь на 27 июня на Руси считались вещими. Говорили: «Сон на Елисея — сбудется, как в поле гречка взойдёт». Увиденное стоило запомнить, но никому не пересказывать, чтобы не спугнуть удачу.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы о погоде на 27 июня.
Дождь на Елисея — к хорошему урожаю гречихи.
Гром гремит — лето окажется засушливым. Если после ливня на небе появилась двойная радуга, годе будет удачным во всех отношениях.
Много комаров и мошек — к богатому урожаю ягод и грибов.
Ласточки летают низко — к скорому дождю.
Звёздное небо ночью — к сухой и ясной неделе.
Именинники 27 июня.
В этот день именины отмечают Георгий, Елисей, Мефодий и Мстислав.