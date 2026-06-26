Народные приметы на 27 июня: чего нельзя делать в день Елисея Гречкосея?

В день Елисея главным занятием был сев поздней гречихи, а после завершения работ — вызов дождя молитвами и обрядами. Такая традиция зародилась еще до Крещения Руси. В старину также был известен обычай «почитания земли». На рассвете женщины отправлялись в поле с пирогами и вышитыми полотенцами. Свои дары они оставляли в качестве благодарности силам природы, веря, что год выдастся хорошим и урожай не даст им голодать.