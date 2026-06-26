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В Ростовской области автомобиль после ДТП врезался в трамвайную остановку"

Об этом говорится в канале МАХ «Таганрогский трамвай».

В Таганроге 25 июня в результате ДТП повреждён остановочный павильон на улице Ленина. Как сообщили в канале МАХ «Таганрогский трамвай», в аварии столкнулись несколько автомобилей, один из которых врезался в остановку.

По данным Госавтоинспекции Ростовской области, люди не пострадали, транспортные средства получили механические повреждения. Из‑за повреждения павильона на остановке «Больница № 7» (в сторону центра) временно прекращена посадка и высадка пассажиров трамваев № 1 и № 3. В качестве альтернативных остановок пассажирам рекомендуют использовать «Ружейный переулок» и «Завод Красный Котельщик».

Сейчас ведутся работы по восстановлению остановочного павильона.