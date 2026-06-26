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Беспилотная опасность: 25 июня в нижегородском аэропорту задерживают рейсы

Задержан вылет самолета до Москвы, а также прилет трех рейсов.

Источник: Время

Режим «Беспилотная опасность» введен на территории Нижегородской области 25 июня. Об этом сообщает региональное РСЧС.

«Соблюдайте спокойствие», — призывают жителей.

Телефон — 112.

В аэропорту «Чкалов» действуют временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Согласно информации онлайн-табло аэропорта Нижнего Новгорода, задерживается вылет рейса до Москвы (авиакомпания «Россия»). Также выдерживается прилет рейсов из Москвы, Калининграда и Минеральных Вод.

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