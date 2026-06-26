Вокзалы Хабаровска проверили на доступность для инвалидов

«Я сам многодетный отец и для меня важно, чтобы отдых и поездки с детьми были комфортными, безопасными и оставляли только добрые и приятные воспоминания. Такая мера поддержки, как скидки и для детей и для многодетных семей позволяет вывозить детей на море, в санатории и горные лагеря, что напрямую влияет на укрепление их здоровья, а поездки в другие города расширяют кругозор детей. Когда путешествия проходят в комфортных условиях это вдвойне прекрасно», — поделился член общественной палаты Хабаровского края Константин Ветренко.