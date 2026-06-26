Вокзалы Хабаровска проверили на доступность для инвалидов

В рамках всероссийской недели транспортной инфраструктуры активисты проверили несколько терминалов Хабаровского края на доступность для маломобильных категорий граждан, а также семей с детьми, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.
«В краевой столице общественники осмотрели 3 объекта: авто-, ЖД— и аэровокзал. Проверялись пандусы, съезды с тротуаров, кнопки вызова помощников, наличие технических средств реабилитации и специализированных комнат для родителей с малышами. Всего объекты транспортной инфраструктуры оценивались по 35 пунктам», — говорится в сообщении.
Так, при осмотре хабаровского автовокзала члены краевой общественной палаты и общественного совета при региональном Минтрансе отметили, что в целом пункт соответствует нормативам. Однако в список рекомендаций по улучшению условий внесли предложения о приведении в порядок внешнего вида здания, а также установке указателей с местоположением комнаты матери и ребенка.
«Жители регулярно жалуются на автовокзал. Обсудили этот вопрос с компанией, которой принадлежит объект. Рассчитываем на сотрудничество в данном вопросе. Что касается предложений именно по доступной среде, то, действительно, многие просто не знают о комнате матери и ребенка, а значит, здесь необходимо установить соответствующие указатели. Важно отметить, что сотрудники станции всегда помогают маломобильным гражданам: сопровождают на территории, переносят тяжелые сумки, помогают выйти/зайти в автобус, положить или зафиксировать коляску или средство реабилитации», — рассказала член общественного совета при министерстве транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Светлана Мельникова.
Высокий уровень доступности показал железнодорожный вокзал Хабаровска. В ходе рейда активисты уделили особое внимание входной группе: на парковке есть места для инвалидов, станция оснащена кнопками вызова сотрудников, тактильной плиткой. В поезде маломобильных граждан встречает проводник, который также помогает заехать на коляске в вагон и расположиться на своем месте.
Кроме того, с руководством станции Хабаровск-1 общественники обсудили на какие льготы могут рассчитывать многодетные семьи региона. Для них существует специальная скидка в 15%. Она предоставляется семьям с 3 и более детьми (до 18 лет) в поездах дальнего следования (АО «ФПК» и ДОСС) и действует как на совместные, так и на индивидуальные поездки.
«Я сам многодетный отец и для меня важно, чтобы отдых и поездки с детьми были комфортными, безопасными и оставляли только добрые и приятные воспоминания. Такая мера поддержки, как скидки и для детей и для многодетных семей позволяет вывозить детей на море, в санатории и горные лагеря, что напрямую влияет на укрепление их здоровья, а поездки в другие города расширяют кругозор детей. Когда путешествия проходят в комфортных условиях это вдвойне прекрасно», — поделился член общественной палаты Хабаровского края Константин Ветренко.
Доступность среды в аэропорту имени Г. И. Невельского в Хабаровске участники рейда оценили удовлетворительно.
Также проверки прошли на железнодорожных вокзалах в Бикине, Комсомольске-на-Амуре, Николаевске-на-Амуре и станции Мылки.
Среди замечаний: стертая разметка на парковках, неудобные ручки у пандусов, слишком узкие двери, отсутствие питьевых фонтанчиков или бесплатных кулеров с водой, пеленальных столиков, а где-то и вовсе не было предусмотрено комнат для родителей с малышами и туалетов для людей с инвалидностью.
Все недостатки объектов транспортной инфраструктуры были занесены в чек-листы. Обобщенная информация об отсутствующих, недостаточно оснащенных и доступных сервисах, равно как и лучшие практики по созданию дружественной среды направлены в общественную палату РФ, министерство транспорта России и госсовет. Это необходимо, чтобы выявить типовые проблемы, учесть собранные данные при планировании федеральных программ, выработать системные меры по устранению барьеров и повышению качества транспортного обслуживания по всей стране.