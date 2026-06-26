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В Цимлянском районе осужден мужчина за убийство своего отца

Об этом сообщает Следком по региону.

В Ростовской области суд вынес приговор 47‑летнему жителю Цимлянского района — его признали виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Как установили следствие и суд, вечером 27 декабря 2025 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своим 66‑летним отцом в домовладении на территории садоводческого товарищества в Цимлянске. В ходе конфликта он нанёс отцу не менее трёх ударов хозяйственным топором по голове. Потерпевший скончался на месте.

Суд счёл собранные следственным отделом по Волгодонску доказательства достаточными и назначил подсудимому наказание — 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.