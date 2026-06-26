Котлярова: Работник не может получить вместо отпуска денежную компенсацию

Работники не могут заменить денежной компенсацией ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней, поскольку он предназначен для отдыха и восстановления. Об этом рассказала руководитель кадровой компании Приморского края Ирина Котлярова.
Она пояснила, что компенсация возможна только за часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающую установленный законом минимум. Для этого сотруднику необходимо подать письменное заявление, после чего работодатель оформляет соответствующий приказ.
— Получить денежную компенсацию за ежегодный основной оплачиваемый отпуск в 28 календарных дней работник не может, так как право на отпуск предоставляется для отдыха и восстановления сил, — подчеркнула Котлярова.
При этом эксперт напомнила, что заменить компенсацией дополнительный отпуск нельзя беременным женщинам, несовершеннолетним работникам, а также сотрудникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями труда. Исключение предусмотрено только при увольнении, когда выплачивается компенсация за неиспользованные дни отпуска, передает РИА Новости.
Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, что при выборе дат для отпуска нужно смотреть не только на погоду и школьные каникулы, но и учитывать финансовый аспект.