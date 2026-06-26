Котлярова: Работник не может получить вместо отпуска денежную компенсацию

При этом эксперт напомнила, что заменить компенсацией дополнительный отпуск нельзя беременным женщинам, несовершеннолетним работникам, а также сотрудникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями труда. Исключение предусмотрено только при увольнении, когда выплачивается компенсация за неиспользованные дни отпуска, передает РИА Новости.