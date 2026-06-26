Участники ТИМ «Бирюса» представили идею марафона для молодых родителей

Участники смены «Физическая культура и спорт» двадцатого сезона всероссийского форума ТИМ «Бирюса», разработали практические решения для развития студенческого спорта. Десять проектов получили грантовую поддержку от Росмолодёжи на общую сумму более 5,7 млн рублей. В частности, активисты «Движения первых» разработали четыре прототипа проектов, направленных на формирования культуры здорового образа жизни: марафон для молодых родителей «Родительский актив»; программа «Край-Движ»; дворовые игры «Битва дворов»; онлайн-курс «Триггер». В дальнейшем эти проекты, после из доработки, могут быть внедрены на территории Российской Федерации, в том числе и в Красноярском крае. Смена «Физическая культура и спорт» стала ключевым событием молодёжного центра «Спортэкс» — проекта от Росмолодёжи в рамках реализации нацпроекта «Молодёжь и дети». Участие в ней приняли представители студенческих клубов, тренеры, молодые специалисты и активисты «Движения первых», соотечественники из‑за рубежа и иностранные гости.