Степашин призвал улучшить условия содержания в российских СИЗО

«Есть одна тема, которую я недавно поднимал на коллегии Минюста. Это следственный изолятор. Когда, по сути дела, неограничен срок пребывания еще не осужденного человека в следственных изоляторах, это ставит его в абсолютно неравное положение с теми, кто уже осужден и находится в колониях», — сказал он. По словам Степашина, это относится и к вопросу встречи с близкими и к работе адвоката, и к самим условиям содержания особенно. «Поэтому я бы очень не хотел, чтобы следственные изоляторы были местом, где, собственно говоря, выбиваются, я не боюсь этого слова, показания», — заключил председатель АЮР.