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Степашин призвал улучшить условия содержания в российских СИЗО

Председатель Ассоциации юристов России рассказал, что недавно поднимал эту тему на коллегии Минюст.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Условия содержания в российских СИЗО, в которых находятся еще не осужденные лица, необходимо улучшать. Об этом ТАСС сообщил председатель Ассоциации юристов России (АЮР) Сергей Степашин в кулуарах ПМЮФ-2026.

«Есть одна тема, которую я недавно поднимал на коллегии Минюста. Это следственный изолятор. Когда, по сути дела, неограничен срок пребывания еще не осужденного человека в следственных изоляторах, это ставит его в абсолютно неравное положение с теми, кто уже осужден и находится в колониях», — сказал он. По словам Степашина, это относится и к вопросу встречи с близкими и к работе адвоката, и к самим условиям содержания особенно. «Поэтому я бы очень не хотел, чтобы следственные изоляторы были местом, где, собственно говоря, выбиваются, я не боюсь этого слова, показания», — заключил председатель АЮР.