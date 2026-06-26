Минобороны Южной Кореи решило подготовить 500 тысяч операторов дронов

Ранее МИД России выразил серьезную обеспокоенность в связи с продолжающимися совместными маневрами США и Южной Кореи у северокорейских рубежей. В Москве считают, что такие действия напрямую ведут к эскалации обстановки и подрывают стабильность в регионе.