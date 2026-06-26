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Минобороны Южной Кореи решило подготовить 500 тысяч операторов дронов

В Южной Корее управление дронами планируют сделать базовым навыком для военных.

Источник: Комсомольская правда

Республика Корея намерена масштабно расширить подготовку операторов беспилотников и обучить около 500 тысяч человек. Об этом сообщил министр обороны Ан Гю Бэк на брифинге.

«Министерство обороны собирается обучить 500 тыс. операторов дронов, чтобы каждый солдат умел использовать его в качестве второго личного оружия», — сказал министр.

Ан Гю Бэк уточнил, что Корея планирует одновременно развивать внутреннее производство дронов и систему подготовки операторов. В рамках программы предполагается, что управление беспилотниками станет базовым навыком для военнослужащих.

Ранее МИД России выразил серьезную обеспокоенность в связи с продолжающимися совместными маневрами США и Южной Кореи у северокорейских рубежей. В Москве считают, что такие действия напрямую ведут к эскалации обстановки и подрывают стабильность в регионе.

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