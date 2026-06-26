Товары Хабаровского края заметили крупные торговые сети в Москве

Хабаровский край стал единственным регионом Дальнего Востока, который презентует себя на форуме в таком масштабе. На брендированном стенде идут дегустации, встречи с бизнесом и переговоры с потенциальными партнёрами. Гостей угощают местной продукцией, а представители торговых сетей присматриваются к позициям, которые можно вывести на полки в других регионах. Среди самых заметных направлений — икра, рыба, мясные деликатесы, кофе, соленья и изделия из дикоросов.