Товары Хабаровского края заметили крупные торговые сети в Москве

Продукцией под брендом «Сделано в Хабаровском крае» заинтересовались крупные торговые сети страны на XII Международном форуме «Неделя российского ритейла» в Москве. Регион представил в столице больше 170 видов товаров, сообщили в министерстве промышленности и торговли Хабаровского края.
Хабаровский край стал единственным регионом Дальнего Востока, который презентует себя на форуме в таком масштабе. На брендированном стенде идут дегустации, встречи с бизнесом и переговоры с потенциальными партнёрами. Гостей угощают местной продукцией, а представители торговых сетей присматриваются к позициям, которые можно вывести на полки в других регионах. Среди самых заметных направлений — икра, рыба, мясные деликатесы, кофе, соленья и изделия из дикоросов.
«Торговые сети уже заинтересовались поставками ряда товаров от наших производителей», — рассказала замминистра промышленности и торговли края Мария Радченко.
Отдельный интерес вызвала не только еда. В павильоне показали одежду и аксессуары хабаровских дизайнеров, в том числе изделия из меха куницы, соболя, норки, рыси и других видов, добываемых в крае.
На форуме регион также представил опыт проведения гастрономических событий. В Хабаровском крае уже готовили и раздавали три тысячи литров Царской ухи ко Дню народного единства, а на Пасху угощали жителей и гостей краевой столицы куличами.
В министерстве рассчитывают, что после форума география проекта «Сделано в Хабаровском крае» расширится. Кроме того, регион получил предложение о сотрудничестве от крупной российской компании: речь идёт о возможном запуске производства экологичной упаковки в Хабаровском крае.