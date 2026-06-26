Пьяный мужчина повредил голову, упав с электросамоката

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В селе Шира Республики Хакасия 55-летний мужчина пострадал в результате падения с электросамоката.
Водитель не справился с управлением и упал. Он получил травму головы и ушиб грудной клетки, сообщает газета «Хакасия».
Проверка показала, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Освидетельствование выявило 0,98 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.
В отношении мужчины составлен административный материал за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Ему грозит штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.
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