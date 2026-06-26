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Сборная Нидерландов обыграла Тунис в матче ЧМ — 2026

Сборная Нидерландов в пятницу, 26 июня, обыграла Тунис в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира по футболу — 2026.

Сборная Нидерландов в пятницу, 26 июня, обыграла Тунис в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира по футболу — 2026.

Игра проходила на стадионе Arrowhead в Канзас-Сити и завершилась со счетом 3:1.

В команде Нидерландов голы забили Брайан Бробби (седьмая минута) и Ян Паул ван Хекке (62-я минута), также капитан сборной Туниса Элье Скири забил автогол на третьей минуте.

Тунисская команда забила единственный гол на 54-й минуте благодаря Хазему Мастури.

Нидерланды набрали семь очков и вышли в плей-офф с первого места в группе. Также в 1/16 финала из группы F прошли сборные Японии и Швеции.

24 июня на стадионе Hard Rock в Майами состоялся матч группы С чемпионата мира по футболу, в котором встречались сборные Шотландии и Бразилии. Латиноамериканская команда одержала победу.

Тем временем суперкомпьютер статистической платформы Opta обновил свои прогнозы на чемпионат мира по футболу 2026 года после завершения первого тура группового этапа и назвал нового фаворита.

ФИФА, в свою очередь, направила в IFAB запрос на изменение регламента серии послематчевых пенальти. Организация настаивает на внедрении новой процедуры до начала стадии плей-офф ЧМ.

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