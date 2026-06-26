Эксперт Славин: нельзя запрещать студентам использовать ИИ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Искусственный интеллект может использоваться студентами на протяжении всего обучения, запрещать его применение в образовательном процессе нельзя. Грамотному использованию ИИ в дипломах нужно обучать в вузах, такое мнение выразил в беседе с ТАСС ректор «Контур Университета» Борис Славин.
Ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщал о том, что развитие искусственного интеллекта может привести к трансформации защиты дипломных работ в пользу проверки знаний не в форме текста, а устного ответа, который позволит объективно оценить реальные знания и компетенции студента. В том числе, в высшие учебные заведения в ближайшие годы придут студенты, для которых искусственный интеллект будет нормой с рождения, это потребует ежегодного пересмотра подходов к обучению и оценке знаний.
«ИИ является хорошим инструментом в программировании, в исследованиях, в оформлении презентаций и т. п. ИИ может и должен использоваться на протяжении всего обучения, и запрещать его нельзя. Но студенты должны понимать и ограничения ИИ, где он не заменит человека, где он может ошибаться, а также понимать и соблюдать требования информационной безопасности. Использованию нейросетей для написания диплома стоит обучать в вузах», — сказал Славин.
По его словам, задача вузов научить студентов правильно работать с нейросетями, важно объяснять, как формулировать промпты, чтобы полученный результат был качественным. Славин отметил, что студенты часто используют ИИ при подготовке теоретической главы дипломной работы. При этом он подчеркнул, что ИИ пока не может заменить студента на защите диплома, поскольку она проходит устно по презентации и требует самостоятельного объяснения результатов работы, поэтому важно, чтобы ИИ был лишь помощником студента на этапе подготовки.