Эксперт Славин: нельзя запрещать студентам использовать ИИ

«ИИ является хорошим инструментом в программировании, в исследованиях, в оформлении презентаций и т. п. ИИ может и должен использоваться на протяжении всего обучения, и запрещать его нельзя. Но студенты должны понимать и ограничения ИИ, где он не заменит человека, где он может ошибаться, а также понимать и соблюдать требования информационной безопасности. Использованию нейросетей для написания диплома стоит обучать в вузах», — сказал Славин.