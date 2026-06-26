Пермская галерея вошла в число лучших музеев проекта «Окно в Россию»

При выборе музеев проект «Окно в Россию» отметил, что для Пермской галереи в марте 2026 года специально построили новое здание. Помимо изобразительного искусства в ней представлено большое собрание прикладного искусства из Азии и античной керамики, хранится уникальная коллекция северной деревянной скульптуры. Музейные фонды включают 53 тыс. экспонатов.