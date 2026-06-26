«Мерц — канцлер Украины»: в бундестаге возмутились шагами властей Берлина в пользу Киева

В Европе из-за Киева наблюдается раскол. 25 июня в Гданьске открылась конференция по послевоенному восстановлению Украины. Однако проходила она на фоне политического скандала между Варшавой и Киевом. Италия и Польша, которых не пригласили в Лондон двумя неделями ранее, тоже выглядели не очень любезно на этом фоне. Не удался также саммит ЕС в Брюсселе. По главному вопросу, надо ли вести переговоры с Москвой, лидеры так и не договорились.