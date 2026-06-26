В Хабаровске стройку детсада на 230 мест выводят из отставания

В Хабаровске строительство детского сада на 230 мест в Южном микрорайоне выходит на новый этап после проблем с рельефом и гаражами на участке. Объект готовят к подключению к инженерным сетям, сообщили в администрации города.
Детсад строят по нацпроекту «Семья». Сейчас подрядчик отстаёт от графика более чем на четыре месяца, но в мэрии объясняют задержку особенностями площадки: территорию пришлось выравнивать, вывозить старый грунт и железобетон, а также убирать гаражные строения.
Основные препятствия на участке уже сняты. Подрядная организация заявила, что готова работать в круглосуточном режиме и увеличить число рабочих, чтобы наверстать сроки.
Первые пробные сваи на площадке планируют забить до конца текущей недели. Затем начнётся подготовка свайного поля, а к ноябрю подрядчик должен поставить корпус будущего детского сада.
«Рельеф пришлось выравнивать, старый грунт и железобетон вывезли, гаражи убрали. Через два дня начнётся пробная забивка свай», — сообщил мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
В городе сейчас строят сразу три детских сада — на улицах Панфиловцев, Совхозной и в переулке Служебном. По данным мэрии, сдать их планируют в 2027 году.