В Хабаровске стройку детсада на 230 мест выводят из отставания

Детсад строят по нацпроекту «Семья». Сейчас подрядчик отстаёт от графика более чем на четыре месяца, но в мэрии объясняют задержку особенностями площадки: территорию пришлось выравнивать, вывозить старый грунт и железобетон, а также убирать гаражные строения.