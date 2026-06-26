В Хабаровском крае стартовала выставка масштабных культурных проектов региона

В Хабаровске на площадке МФК «Броско Молл» открылась выставка масштабных культурных проектов региона. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», ее посвятили пятилетию Президентского фонда культурных инициатив. Мероприятие продлится до 8 июля 2026 года.
Среди экспозиций можно увидеть проекты популярных инициатив музея «Мир говорящих машин». Например, «Шуми, Восток. Соседи», «Шуми, Восток. Муралы» и «Шуми, Амур». Помимо этого, на площадке выставили уникальный экспонат — оригинальную матрицу виниловой пластинки «Шуми, Восток».
На выставке представили проект фестиваля «Арсеньев LIVE», который ежегодно собирает десятки тысяч зрителей. Посетив мероприятие, интересующиеся культурой Хабаровского края также смогут познакомиться с Анимационным кластером региона. Здесь же установили проекты от Международной восточной медиашколы, Международного фестиваля анимационного кино «Анимур» и образовательно-творческий проект «Мое притяжение — песни».
Подробно о своих проектах на открытии выставки рассказали грантополучатели. Всего по итогам прошедших конкурсов поддержку получили 94 региональные инициативы на общую сумму, превышающую 230 млн рублей. По объему полученного на реализацию творческих проектов финансирования край занял второе место среди регионов ДФО.
— Так как мы расположены в Хабаровском крае, региону уделяется особое внимание. С момента открытия представительства в регионе прошло более 30 обучающих мероприятий. Но во время грантовой кампании выезжаем во все субъекты Дальневосточного федерального округа, — рассказал руководитель Дальневосточного представительства Президентского фонда культурных инициатив Даниил Григорьев.
Напомним, что ПФКИ был создан 17 мая 2021 года по Указу Президента страны Владимира Путина. Дальневосточное представительство ПФКИ начало работу в ноябре 2024 года.