В Хабаровском крае стартовала выставка масштабных культурных проектов региона

— Так как мы расположены в Хабаровском крае, региону уделяется особое внимание. С момента открытия представительства в регионе прошло более 30 обучающих мероприятий. Но во время грантовой кампании выезжаем во все субъекты Дальневосточного федерального округа, — рассказал руководитель Дальневосточного представительства Президентского фонда культурных инициатив Даниил Григорьев.